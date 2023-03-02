Чи вимикатимуть світло в Україні влітку: ексміністр енергетики пояснив нюанси

В Україні ситуація в енергосистемі покращилася завдяки тому, що потеплішало й наразі енергетики здатні виробляти стільки світла, скільки потрібно споживачам. Але влітку планові відключення світла можуть повернутися.

Про це заявив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України, голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков.

За його словами, попри нинішнє покращення ситуації дефіцит потужностей може знову виникнути влітку, оскільки люди почнуть вмикати додаткові прилади, наприклад, кондиціонери.

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"Коли влітку потеплішає, будуть вмикатися додаткові прилади – кондиціонери, холодильники – це теж може спричинити дефіцит. Енергетикам уже потрібно готуватися до ремонту обладнання та до наступного осінньо-зимового максимуму", – попередив Плачков і наголосив, що не варто забувати про економію електроенергії.

Голова наглядової ради "Київенерго" розповів, що енергосистема України пережила 16 масованих ракетних обстрілів РФ. Окупантам вдалося пошкодити понад 50% інфраструктури й близько 60% обладнання. Водночас він наголосив, що всі плани росіян провалилися і Україні вдалося уникнути блекауту.

"Блекауту в Україні не було – це коли повністю енергосистема відключається, і ми її підіймаємо впродовж кількох днів. Відключення були локальними, в деяких регіонах, у всіх регіонах віялові, не віялові", – зауважив Плачков.

Нагадаємо, Іван Плачков заявляв, що у Києві та області через ракетні обстріли Росії з чотирьох трансформаторів працює лише один, і якщо його не вимикати, він буде перевантажуватися, через що також може вийти з ладу.

Останніми тижнями в Україні 27 не встановлювати лімітів з електропостачання, проте графіки відключення світла діяли у тих регіонах, де пошкоджені мережі.

Своєю чергою голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто".

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