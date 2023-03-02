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Застрягла у бронхах: на Рівненщині немовля проковтнуло кору сосни

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Застрягла у бронхах: на Рівненщині немовля проковтнуло кору сосни

Фото: pixabay.com

Медики провели немовляті термінову операцію.

У Рівненській області рятували немовля, яке проковтнуло кору сосни. Після цього сторонній предмет застряг у бронхах дитини, а тому медики змушені були робити термінову операцію. 

Про це повідомляє Рівненська обласна дитяча лікарня. 

Медики розповіли, що 8-місячний малюк із Сарненського району повзав по підлозі та випадково проковтнув кору сосни. Сторонній предмет застряг у бронхах дитини. Після цього немовля терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні у Рівному. 

Там дитині провели операцію - бронхоскопію під загальним наркозом. Зараз немовля уже почувається краще і перебуває вдома під наглядом батьків. 

Медики закликають батьків уважно стежити за немовлятами, а у разі небезпеки - терміново телефонувати до швидкої. 

Нагадаємо, лікарі Харкова видалили з кишечника однорічної дівчинки 11 магнітів.

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Дата публікації
Перегляди
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