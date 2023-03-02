Застрягла у бронхах: на Рівненщині немовля проковтнуло кору сосни

У Рівненській області рятували немовля, яке проковтнуло кору сосни. Після цього сторонній предмет застряг у бронхах дитини, а тому медики змушені були робити термінову операцію.

Про це повідомляє Рівненська обласна дитяча лікарня.

Медики розповіли, що 8-місячний малюк із Сарненського району повзав по підлозі та випадково проковтнув кору сосни. Сторонній предмет застряг у бронхах дитини. Після цього немовля терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні у Рівному.

Там дитині провели операцію - бронхоскопію під загальним наркозом. Зараз немовля уже почувається краще і перебуває вдома під наглядом батьків.

Медики закликають батьків уважно стежити за немовлятами, а у разі небезпеки - терміново телефонувати до швидкої.

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