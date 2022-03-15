З України виїхали близько 20 народних депутатів

Служба безпеки України поінформована про кожного з них.

З початку повномасштабної війни з України виїхали близько 20 народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський уже підписав законодавчий акт, який передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність. Документ незабаром набуде чинності.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Близько 20 народних депутатів не в Україні. Це депутати, які і раніше демонстрували свої непатріотичні настрої", - сказав він.

Корнієнко не назвав прізвища, однак запевнив, що Служба безпеки України поінформована щодо кожного з них.

Нагадаємо, 21 лютого Путін офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

24 лютого президент РФ Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.