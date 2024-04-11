Зеленський назвав цей рік підготовчим до перемоги у війні

Президент зауважив, що цей рік має стати часом усіх необхідних кроків, які зроблять реальною нашу перемогу над російським терором.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей рік має стати часом усіх необхідних кроків, щоб досягти перемоги у війні.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Цей рік має стати часом усіх необхідних кроків, які зроблять реальною нашу перемогу над російським терором. Це – можливо. Але це можливо тільки в єдності – нашій з вами та всіх партнерів – і за умови, що реальність відповідатиме нашим з вами заявам та домовленостям”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, що Зеленський та президент Латвії підписали важливий для України документ.

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