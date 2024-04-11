Зеленський та президент Латвії підписали важливий для України документ: деталі

Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

Президент України Володимир Зеленський разом з главою Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, країна бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.

“Дякую дружній Латвії. Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що найближчим часом Україна розпочне спільне з Латвією виробництво безпілотників для потреб ЗСУ.

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