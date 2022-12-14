Зеленський про засідання Ставки 14 грудня: "Маємо важливий прогрес у питанні щодо ППО"

За словами глави держави, під час Ставки учасники говорили, зокрема, і про захист неба. Україна продовжує посилювати протиповітряну й протидронну оборону, а за останній тиждень вже має "важливий прогрес" у питанні щодо ППО.

Про це Зеленський розповів під час свого відеозвернення ввечері 14 грудня.

Крім того, під час Ставки учасники обговорили ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій.

"Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі", — каже Зеленський.

За словами президента, про це він говорив у зверненні до Європейського парламенту.

"Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", — наголосив глава держави.

Зеленський відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які "дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити".

Зеленський за 14 грудня: спокою на передовій немає

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