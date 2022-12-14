Зима в Україні розгулялася по-справжньому: чи посилиться мороз до вихідних

Синоптики констатують замети, ожеледицю та мороз до -17 градусів.

Погода в Україні погіршується. На Кіровоградщині ожеледиця скувала траси: на складних ділянках застрягли три десятки машин. Більшість із них - вантажівки. А на Дніпропетровщину налетів сильний вітер разом із мокрим снігом. Морозно й на високогір"ї Карпат.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Кіровоградщині вантажівки буксували на кризі і не могли рушити з місця. Окрім понад двох десятків фур, рятувальникам довелося тягнути автобус та п’ять легковиків. Протягом дня крига трохи підтанула, але подекуди досі слизько.

А на Дніпропетровщину налетів сильний вітер разом із мокрим снігом - швидкі застрягали у заметах, дерева падали на лінії електропередач та перекривали шляхи.

У Кам’янському районі рятувальники пожежним автомобілем витягали катеру швидкої, яка загрузла на шляху до пацієнта.

А у Дніпрі під натиском стихії впали кілька дерев. Одне перегородило проїжджу частину, друге побило вінка в будинку. На слизьких дорогах за добу сталося пів сотні аварій. Одна людина зазнала травм.

Морозно й на високогір"ї Карпат. Там наразі -17 градусів. На горі Піп Іван снігу вже по коліна.

Рятувальники кажуть, що далі буде ще більше, адже ближче до вихідних очікують сильні снігопади та погіршення видимості. До всього, є небезпека сходження лавин.

Разом із рятувальниками на Піп Івані відтепер чергує й волонтер - сен-бернар Віва, який допомагатиме з пошуками заблукалих туристів. Але рятувальники сподіваються, що мандрівники все ж почують їхні застереження та утримаються від походів у гори.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував в Україні різке потепління вже від 15 грудня.

Також інші синоптики повідомляли, що зима 2022-2023 буде теплою.

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