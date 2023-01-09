Чи можуть представники військкомату приходити додому згідно з новими правилами військового обліку

Чи можуть представники військкомату робити обхід квартир та будинків

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року № 1487, яка встановила нові правила організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів для уточнення даних громадян України, які підлягають призову передбачається побудинковий обхід.

Як зазначається у постанові не рідше, ніж один раз на рік облікові дані карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повинні звірятися:

з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються);

з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними порталу "Дія";

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для звірки та уточнення даних військовозобов'язаних дозволяється "подвірний" чи "побудинковий" обхід.

Відбуватися такі обходи будуть відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Метою таких обходів повинна бути перевірка наявності та стану військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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