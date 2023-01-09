На Херсонщині судитимуть полковника Росгвардії за катування людей

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Ростовській області за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що від березня 2022 року полковник поліції на території тимчасово окупованої Херсонщини здійснював керівництво військовослужбовцями Росгвардії та представниками НЗФ РФ. У квітні за його вказівкою окупанти застосували фізичні та психологічні тортури до двох затриманих місцевих мешканців, щоб отримати від них інформацію про причетність до ЗСУ, місця перебування українських захисників та сил оборони.

"Декілька днів чоловіків утримували в захопленій адмінбудівлі ГУ НП в Херсонській області, а також у місцевому слідчому ізоляторі. Їх били кийками, погрожували розправою та застосовували електричний струм. При цьому російські військові намагалися схилити полонених до співпраці, пропонуючи їм посади в псевдоправоохоронних органах", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченого оголошено у розшук.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть командира російської БТГ, який наказував стріляти по цивільних.

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