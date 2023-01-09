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В Херсонской области будут судить полковника Росгвардии за пытки людей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Херсонской области будут судить полковника Росгвардии за пытки людей

Фото: Офис генерального прокурора

Российского полковника будут судить за жестокое обращение с военнопленными.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Следователи установили, что с марта 2022 года полковник полиции на территории временно оккупированной Херсонщины осуществлял руководство военнослужащими Росгвардии и представителями НЗФ РФ. В апреле по его указанию оккупанты применили физическую и психологическую пытку к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, месту пребывания украинских защитников и сил обороны.

"Несколько дней мужчин содержали в захваченном админздании ГУ ЧП в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе. Их били дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток. При этом российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправохранительных органах", – говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, в Харькове будут судить командира российской БТГ, который приказывал стрелять по гражданским.

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Дата публикации
Просмотры
908
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