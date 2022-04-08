ДБР викрило помічників нардепів від "ОПЗЖ" на сприянні Росії

ДБР викрило помічників нардепів від "ОПЗЖ" на сприянні Росії

Один з підозрюваних регулярно координує розповсюдження російських фейків.

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів чинного скликання від політичної партії "ОПЗЖ" на сприянні Росії.

Про це 8 квітня повідомили в ДБР.

Так, за даними слідства, до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах нардепа від "ОПЗЖ". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політсили.

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За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "ОПЗЖ", особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

документацію , яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення; чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

в Україні за період проведення війни; протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

українських політичних діячів та їх аналіз; комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань

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