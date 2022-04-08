Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДБР викрило помічників нардепів від "ОПЗЖ" на сприянні Росії

Дата публікації
Перегляди
1431
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ДБР викрило помічників нардепів від "ОПЗЖ" на сприянні Росії

Державне бюро розслідувань

Один з підозрюваних регулярно координує розповсюдження російських фейків.

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів чинного скликання від політичної партії "ОПЗЖ" на сприянні Росії

Про це 8 квітня повідомили в ДБР.

Так, за даними слідства, до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах нардепа від "ОПЗЖ". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політсили.

За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "ОПЗЖ", особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.

© Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань

Читайте також:

Наступна публікація