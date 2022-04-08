ДБР разоблачило помощников нардепов от "ОПЗЖ" на содействии России

Один из подозреваемых регулярно координирует распространение российских фейков.

Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от политической партии "ОПЗЖ" на содействии России.

Об этом 8 апреля сообщили в ДБР.

Так, по данным следствия, к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах нардепа от "ОПЗЖ". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политсилы.

Также читайте Ракетный удар по вокзалу Краматорска: в городе начинается экстренная эвакуация населения автотранспортом

По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.

Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "ОПЗЖ", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Сотрудники ДБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли :

документацию , подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения; черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

в Украине за период войны; протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

украинских политических деятелей и их анализ; компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности и т.д.

В настоящее время идет комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований

Читайте также: