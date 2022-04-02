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Рятівники вилучили 643 вибухонебезпечних предметів у Ірпені

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Рятівники вилучили 643 вибухонебезпечних предметів у Ірпені

facebook.com/MNS.GOV.UA

ДСНС обстежує територію міста, де велися активні бойові дії.

Рятувальники Київської області вилучили 643 вибухонебезпечних предметів під час обстежень міста Ірпінь.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України.

Наразі рятувальники й надалі продовжують розчищати територію області, де велися активні бойові дії.

© facebook.com/MNS.GOV.UA
facebook.com/MNS.GOV.UA
© facebook.com/MNS.GOV.UA
facebook.com/MNS.GOV.UA

"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться в повідомленні.

© facebook.com/MNS.GOV.UA
facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, захисники після важких боїв вибили із Ірпеня окупантів, тож тепер рятувальники збирають по місту тіла загиблих цивільних і розчищають місцевість від залишків  нерозірваних боєприпасів.

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