Рятівники вилучили 643 вибухонебезпечних предметів у Ірпені

ДСНС обстежує територію міста, де велися активні бойові дії.
Рятувальники Київської області вилучили 643 вибухонебезпечних предметів під час обстежень міста Ірпінь.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України.
Наразі рятувальники й надалі продовжують розчищати територію області, де велися активні бойові дії.
"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, захисники після важких боїв вибили із Ірпеня окупантів, тож тепер рятувальники збирають по місту тіла загиблих цивільних і розчищають місцевість від залишків нерозірваних боєприпасів.
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