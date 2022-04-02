Спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета в Ирпене

ГСЧС обследует территорию города, где велись активные боевые действия.

Спасатели Киевской области изъяли 643 взрывоопасных предмета во время обследований города Ирпень.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

В настоящее время спасатели и дальше продолжают расчищать территорию области, где велись активные боевые действия.

facebook.com/MNS.GOV.UA

facebook.com/MNS.GOV.UA

"2 апреля спасателями Киевской области была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются", — говорится в сообщении.

facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, защитники после тяжелых боев выбили из Ирпеня оккупантов, поэтому теперь спасатели собирают по городу тела погибших гражданских и расчищают местность от остатков неразорванных боеприпасов.

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