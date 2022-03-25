Грошей немає: у військових РФ почалися проблеми з фінансуванням

Частішають випадки відмови від виїзду на територію України.
Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських військових частин з’явилися проблеми з фінансуванням. Оплата цих витрат в бюджеті Росії жодним чином не передбачена.
Про це 25 березня повідомили в ГУ розвідки Міністерства оборони України.
Зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.
Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень відсутнє.
Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".
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