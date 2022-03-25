У Херсоні окупанти викрали депутата райради Дмитра Афанасьєва

Чоловіка жорстоко побили.

Російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради Херсона, голову фракції "Європейська солідарність" Дмитра Афанасьєва.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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"У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції “Європейська Солідарність” Дмитра Афанасьєва. Це відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з тхеквондо", - зазначив Хлань.

З його слів, 22 березня, після розгону окупантами мирного мітингу, Афанасьєв став на захист своєї дружини, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили.

За дві години додому до родини прийшли з "обшуком" російські військові. Вони знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони.

Раніше стало відомо, що Кремль вирішив "не гратися" з жителями Херсона, які постійно виходять на проукраїнські мітинги, виступаючи проти окупантів, і може влаштувати у місті "великий терор".

Крім того, у Херсоні стрімко погіршується гуманітарна ситуація, окупанти блокують допомогу.

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