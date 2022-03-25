В Херсоне оккупанты похитили депутата райсовета Дмитрия Афанасьева

Мужчину жестоко избили.

Российские оккупанты похитили депутата Корабельного районного совета Херсона, главу фракции "Европейская солидарность" Дмитрия Афанасьева.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по тхэквондо", — отметил Хлань.

По его словам, 22 марта, после разгона оккупантами мирного митинга, Афанасьев встал на защиту своей жены, которую пытались задержать. За это его жестоко избили.

Через два часа домой к семье пришли с "обыском" российские военные. Они нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильных телефонов.

Ранее стало известно, что Кремль решил "не играть" с жителями Херсона, постоянно выходящими на проукраинские митинги, выступая против оккупантов, и может устроить в городе "большой террор".

Кроме того, в Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, оккупанты блокируют помощь.

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