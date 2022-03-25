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Денег нет: у военных РФ начались проблемы с финансированием

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Денег нет: у военных РФ начались проблемы с финансированием

Учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины.

После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских воинских частей появились проблемы с финансированием. Оплата этих расходов в бюджете России никоим образом не предусмотрена.

Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В связи с неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ЧВК". Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии".

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