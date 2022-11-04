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Кім попередив про іранські дрони-камікадзе над Миколаївщиною

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кім попередив про іранські дрони-камікадзе над Миколаївщиною

Фото: Associated Press

На Миколаївщині оголошена повітряна тривога.

Пізно ввечері 4 листопада на території Миколаївської області зафіксували іранські дрони "Shahеd-136".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

Зазначимо, що повітряна тривога лунає в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях. Зокрема, на Миколаївщині тривога триває 1 год 42 хвилини. Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

Мапа повітряних тривог / ©
Мапа повітряних тривог

Іран планує передати Росії нову партію дронів

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

За даними міністра оборони України Резнікова, російські окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе. Також він додав, що Тегеран зобов'язався передати Кремлю до 2,4 тисячі безпілотників. Проте це не каже про те, що росіяни отримали всю партію.

Як йдеться у статті CNN, Іран прагне отримати допомогу від Росії у вигляді ядерних матеріалів для виготовлення ядерного палива, тому надає їй свої дрони. Це, своєю чергою, допоможе країні запустити ядерні реактори та наблизити Іран до виготовлення ядерної зброї.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
359
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