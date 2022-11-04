Ким предупредил об иранских дронах-камикадзе над Николаевщиной

Поздним вечером 4 ноября на территории Николаевской области зафиксировали иранские дроны "Shahеd-136".

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмм-канале.

Отметим, что воздушная тревога раздается в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях. В частности, в Николаевской области тревога длится 1 ч 42 минуты. Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию!

Карта воздушных тревог

Иран планирует передать России новую партию дронов

Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

По данным министра обороны Украины Резникова, российские кафиры уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе. Также он добавил, что Тегеран обязался передать Кремлю до 2,4 тысяч беспилотников. Однако это не говорит о том, что россияне получили всю партию.

Как говорится в статье CNN, Иран стремится получить помощь от России в виде ядерных материалов для изготовления ядерного топлива, поэтому предоставляет ей свои дроны. Это в свою очередь поможет стране запустить ядерные реакторы и приблизить Иран к изготовлению ядерного оружия.

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