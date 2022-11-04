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Украина не может самостоятельно приобрести ракеты средней дальности: Жданов объяснил почему

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Украина не может самостоятельно приобрести ракеты средней дальности: Жданов объяснил почему

Фото: Associated Press

Украина не может выйти на свободный рынок и приобрести ракеты средней дальности, которыми сможет бить по аэродромам РФ.

Украина не может самостоятельно приобрести ракеты средней дальности, поскольку в свободном доступе продаж такого оружия нет.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Украина не может выйти на свободный рынок и купить ракеты. Ракет средней дальности сухопутного базирования сегодня нет. Они есть только у России, Северной Кореи и Ирана. В настоящее время США усиленно разрабатывают ракету дальностью до 500 километров для пуска с пусковых установок типа HIMARS. То есть если мы выйдем на свободный рынок, то упремся в тех же производителей. А у США рынок регулируется государством, и если Белый дом скажет "нет", то ракеты никто не продаст", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе. Россияне били по гражданским объектам и инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
2461
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