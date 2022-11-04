В Госдуме РФ заявили, что Украина готовится "напасть" на Беларусь

В Госдуме также придумали, что "напасть" на Беларусь может и Польша, являющаяся союзником Украины.
В Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина планирует "вторгнуться" в Беларусь.
Подобные фантазии появились у первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связей с соотечественниками Константина Затулина. Об этом он сказал в интервью "Говорит Москва".
"Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Белоруссии, как и России. С Россией она ведет войну, и с Белоруссией к ней готовится. Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как элементы нервозности, которая возникает на белорусско-украинской границе. Мы не знаем точно, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Разумеется , по крайней мере, что Россия и Беларусь должны быть очень внимательными. Именно поэтому там созданы совместные группировки и проводятся в ближайшее время такие масштабные военные учения", — заявил российский чиновник.
Кроме того, Затулин придумал, что "напасть" на Беларусь может и Польша, которая является союзником Украины.
"Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы устроившихся там эмигрантских белорусских политических деятелей", – сказал он.
В Беларуси заявили, что Польша намерена "атаковать" их страну
На днях глава Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель заявил, что Беларусь готовится к "нападению" Польши. По его словам, воздушно-десантная дивизия США, которая вроде бы намерена "вторгнуться" в их страну, уже прибыла в Польшу.
"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", — сказал он.
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