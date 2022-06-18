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"Лендліз ще не розпочався" – Данілов

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"Лендліз ще не розпочався" – Данілов

Фото: Офіс президента України

Військова допомога від США за процедурою лендлізу ще не розпочалася.

Лендліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні, ще не розпочав діяти. 

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

"Там є процедура. Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз – дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання – коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - зазначив він.

Нагадаємо, Reuters дізнався про можливе призупинення постачання Україні дронів Grey Eagle зі США.

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