Reuters дізнався про можливе призупинення постачання Україні дронів Grey Eagle зі США: яка причина

Reuters дізнався про можливе призупинення постачання Україні дронів Grey Eagle зі США: яка причина

Продаж безпілотників США MQ-1C Grey Eagle Україні начебто призупинено.

США нібито призупинили продаж безпілотників Grey Eagle Україні через побоювання американської влади, що дрони можуть потрапити до рук російських військових.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами двох джерел, знайомих з питанням, план адміністрації Джо Байдена з продажу Україні чотирьох великих бойових безпілотників MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, було припинено.

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Згідно з інформацією агентства, операцію з продажу секретного обладнання для спостереження було відхилено через рекомендацію Управління з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle відносять саме до таких.

Заперечення проти експорту бойових безпілотників виникло через побоювання, що радар та обладнання для спостереження на них можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, у випадку потрапляння до рук військових РФ. Наразі рішення про потенційне укладення угоди з Україною розглядає Пентагон.

Нагадаємо, Шольц відкинув критику щодо затримки постачання озброєння Україні та пояснив, в чому насправді причина.