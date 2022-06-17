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MONATIK зізнався, що приховує від своїх дітей

MONATIK зізнався, що приховує від своїх дітей

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MONATIK зізнався, що приховує від своїх дітей

Фото: instagram.com/monatik_official

Український мультиартист MONATIK поділився своїми переживаннями щодо війни в Україні.

Артист зізнався, що саме завдяки дітям, Платону та Дані, знаходить сили, аби не зневірюватися та контролювати свої емоції.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

"Я розумію, що якщо я зламаюся, то зламаються всі. Не можна. Ми мусимо бути сильними та йти вперед з вірою в перемогу та світле майбутнє", – зазначив зірка.

Виконавець зізнався, що намагається приховувати від нащадків справжні емоції та переживання. Втім, це вдається не завжди.

Діти MONATIK / © instagram.com/monatik_official
Діти MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

"Якщо ви думаєте, що я дуже твердо тримаюся, то я тихенько, щоб ніхто не бачив, так само дуже часто ламаюсь. Але намагаюся дуже швидко зібратись. Бо я знаю, що на мене дивляться діти, і їм краще цього не бачити. Хоча вони точно це розуміють і розуміють, що таке війна, дуже чітко", – розповів артист.

Знаменитість переконаний, що під час війни людям потрібно намагатися бути корисним. Він зазначив, що якщо людина не сильна у військовій справі, то може зайнятися тим, що наблизить Україну до перемоги. Зокрема, "воювати" на інформаційному фронті, волонтерити або готувати їжу для ЗСУ.

Нагадаємо, Галкін жорстко висміяв Путіна і запропонував йому поставити 300-метровий пам'ятник. Під час одного зі своїх виступів в Ізраїлі гуморист жорстко пройшовся президентом РФ.

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