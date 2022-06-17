Арештовані в Україні активи російської нафтової компанії передали АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) буде опікуватися 115 об'єктами нерухомого майна російської компанії “Татнефть”.

Активи групи компаній російської “Татнефті” передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Наразі заарештовано 115 об'єктів нерухомого майна "Татнефті". Зокрема, це нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів та автомобілів. Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 мільйонів гривень.

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"Вони засновані російською нафтовою компанією “Татнефть”, яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації”, - наголосили в ДБР.

Ухвали слідчого судді про арешт рухомого та нерухомого майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній було отримано 31 травня 2022 року в рамках розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що всі активи Росії, які розкидані різними юрисдикціями, потрібно знайти, заарештувати чи заморозити, а потім конфіскувати.

Чи наважиться ЄС вдарити нафтовим ембарго по Росії та відібрати в неї гроші заради України

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