На Дніпропетровщині українська ППО збила дві ворожі ракети

На Дніпропетровщині українська ППО збила дві ворожі ракети

Вночі сили ППО Дніпропетровської області прикрили небо Харківщини.

На Дніпропетровщині українські ППО збили дві ворожі ракети. Подія сталася вдень 17 березня.

Про це на брифінгу повідомила представник Повітряного командування "Схід" Ірена Баранова.

“Військові Дніпропетровщини стежать за повітряним простором області. Сьогодні вдень збили дві ракети. Їх висадили на великій висоті”, – повідомив Баранова.

Вона також додала, що вночі сили ППО Дніпропетровської області прикрили небо Харківщини та збили два російські літаки та безпілотник.

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