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На Одещині море винесло міну у прибережну зону: відео

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Одещині море винесло міну у прибережну зону: відео

Протикорабельна міна / Фото: скриншот з відео

Підрозділ Військово-Морських Сил ЗС України успішно знищив чергову морську міну.

На Одещині море винесло міну просто у прибережну зону.

Відео знищення морськоі міни оприлюднили ВМС ЗСУ у Facebook.

"Цього разу протикорабельна міна опинилася у прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що домомогло врятувати від руйнувань набережні споруди", - йдеться у повідомленні.

⚓️Підрозділом Військово-Морських Сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що домомогло врятувати від руйнувань набережні споруди. ⚠️Нагадуємо, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.

Опубліковано ВМС ЗС України Четвер, 21 грудня 2023 р.

Зазначається, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Треба негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідним службам.

Нагадаємо, в Україні судно із зерном натрапило на морську міну.

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Дата публікації
Перегляди
219
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