Окупанти нарощують темпи наступальних дій на Донеччині - Генштаб

Від початку доби армія Російської Федерації продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Окупанти намагаються штурмувати на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що по всій лінії фронту кількість бойових зіткнень зросла до 93. ЗСУ стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Крім того, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Зокрема, відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Без втрат позицій.



На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі українських підрозділів у районі Синьківки. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій триваєя поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку протягом дня загарбницька армія здійснили 12 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в обороні ЗСУ на Сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки Сили оборони відбили три атаки противника. Ще два бойових зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 17. Росіяни за підтримки авіації концентрують свої зусилля на спробах просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Там зафіксовано понад половину від усіх атак на напрямку. Тривають бої. Окрім того, окупанти проводили безуспішні штурми біля Південного, Північного та Залізного.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити ЗСУ з займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозуватського, Чистобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, 14 боїв – ще тривають.

Тривають бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили три атаки окупаційної армії, ще дві - тривають. Ще три штурми наші воїни зупинили у районах Парасковіївки та Георгіївки. Окупанти бомбардували Велику Новосілку та Катеринівку.

На Времівському напрямку відбито ворожий штурм неподалік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти зазнали невдачі у районі Роботиного. Окрім того, випустили вісім некерованих авіаракет біля Марфополя.

На Придніпровському напрямку ворог, теж безуспішно, двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Інгулець та Токарівка зазнали удару шістьма КАБами.

Нагадаємо, аналітики WSJ зробили невтішний прогноз про те, що на Україну і РФ чекає "смертельне літо" - ймовірно, з тисячами загиблих з обох боків. І жодна зі сторін, найімовірніше, не зможе домогтися вирішального переламу.

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