Приїзд Орбана до Києва: експерт назвав три виміри візиту

За словами заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, ми можемо говорити про три виміри візиту Віктора Орбана до України.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Перший – глобальний і тісно пов’язаний із російською війною проти України.

"Орбан один із небагатьох політиків, хто підтримує доволі тісну комунікацію і з російським очільником Путіним, і з китайським лідером Сі, і з ймовірним новим президентом США Трампом. До того ж, у середовищі європейських правих (їхня популярність в ЄС зростає, наочно це продемонстрували результати виборів до Європарламенту та дострокових парламентських у Франції - Ред.) Орбан теж не остання людина, тож і на ЄС, де їхні позиції зростають, він має певний вплив. Звісно, такі обставини спокушають угорського прем’єра зіграти роль посередника, який, мовляв, добре розуміє всіх гравців і може знайти спільні знаменники", - коментує ТСН.ua Сергій Герасимчук.

Єдине, чого бракувало, за його словами, - так це довіри з боку Києва до такого посередництва. Не виключено, що приїзд Орбана це крок до встановлення до такої довіри, або принаймні демонстрація Москві, Пекіну й Трампу, що Віктор Орбан розвиває цей напрям.

Другий – європейський. Своєю почасти антиукаїнською позицією Орбан загнав себе у гетто "проросійських правих", але це поставило його в опозицію до Мелоні (прем'єрки Італії Джорджії Мелоні - Ред.), до Качинського (лідера польської партії "Право і справедливість Ярослава Качинського - Ред.), і навіть, якоюсь мірою, до Марін Ле Пен і групи Європейських консерваторів і реформістів загалом.

"А в цьому гетто, де першу скрипку грає дотепер токсична "Альтернатива для Німеччини", Орбану, який має амбіцію, не так комфортно", - додає Сергій Герасимчук.

Третій – суто двосторонній. Тут, за словами експерта, Орбан дійсно випромінював позитив й обіцяв, що Угорщина усіляко підтримуватиме Україну. Тож, вірогідно, українську школу в Будапешті відкриють – це теж досягнення на тлі суперечок останніх років.

Як повідомлялося, 2 липня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан приїхав до України. Він заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

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