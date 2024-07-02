Румунія – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 2 липня у Мюнхені, початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 2 липня, збірні Румунії та Нідерландів позмагаються в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб розіграти ще одну путівку до чвертьфіналу.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Румунія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першої позиції квартету E, де її суперниками були Україна, Бельгія та Словаччина. Всі команди цієї групи набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів наша збірна посіла останнє місце та вилетіла з турніру.

На шляху до 1/8 фіналу Румунія розгромила Україну (3:0), поступилася Бельгії (0:2) та зіграла внічию зі Словаччиною (1:1).

Нідерланди (4 очки) пробилися до плейоф Євро з третього місця квартету D, опинившись позаду Австрії (6) та Франції (5), але випередивши Польщу (1).

На груповому етапі збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3).

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Де дивитися матч Румунія – Нідерланди

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Прогнози букмекерів на матч Румунія – Нідерланди

За оцінками нашого партнера-букмекера, абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Нідерландів. На перемогу "Ораньє" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Нічия – 4,65. Виграш румунів за підсумками 90 хвилин матчу – 7,80.

На прохід нідерландців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,22. Тріумф Румунії з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 5,10.

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Переможець матчу Румунія – Нідерланди у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором дуелі Австрія – Туреччина, яка також відбудеться 2 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

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