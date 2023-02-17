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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва

Рютте уже вдруге відвідує Україну вдруге від початку повномасштабної війни. 

У п'ятницю, 17 лютого, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Разом з них також прибула міністерка торгівлі Нідерландів Лісьє Шрайнемахер.

Про це інформує NOS.nl.

Відомо, що у Рютте на сьогодні запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вранці вони завітали до Стіни пам'яті в українській столиці, де поклали вінок.

Рютте та Шрайнемахер планують також зустрітися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти Росії від імені Нідерландів.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Рютте відвідує Україну вдруге від початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався. 

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Дата публікації
Перегляди
218
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