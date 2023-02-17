Прем'єр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва

Рютте уже вдруге відвідує Україну вдруге від початку повномасштабної війни.
У п'ятницю, 17 лютого, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Разом з них також прибула міністерка торгівлі Нідерландів Лісьє Шрайнемахер.
Про це інформує NOS.nl.
Відомо, що у Рютте на сьогодні запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вранці вони завітали до Стіни пам'яті в українській столиці, де поклали вінок.
Рютте та Шрайнемахер планують також зустрітися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти Росії від імені Нідерландів.
Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9— Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023
Зазначимо, що прем'єр-міністр Рютте відвідує Україну вдруге від початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.
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