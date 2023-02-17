Премьер Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев

Рютте уже во второй раз посещает Украину с начала полномасштабной войны.
В пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним также прибыла министр торговли Нидерландов Лисье Шрайнемахер.
Об этом информирует NOS.nl.
Известно, что у Рютте сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром они посетили Стену памяти в украинской столице, где положили венок.
Рютте и Шрайнемахер также планируют встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы выразить поддержку Украине в ее борьбе против России от имени Нидерландов.
Бий-де-Мюр в Herinnering в Киеве. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9— Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023
Отметим, что премьер-министр Рютте посещает Украину во второй раз с начала полномасштабной войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось.
Читайте также: