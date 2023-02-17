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Премьер Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
609
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Премьер Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев

Рютте уже во второй раз посещает Украину с начала полномасштабной войны.

В пятницу, 17 февраля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним также прибыла министр торговли Нидерландов Лисье Шрайнемахер.

Об этом информирует NOS.nl.

Известно, что у Рютте сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром они посетили Стену памяти в украинской столице, где положили венок.

Рютте и Шрайнемахер также планируют встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы выразить поддержку Украине в ее борьбе против России от имени Нидерландов.

Отметим, что премьер-министр Рютте посещает Украину во второй раз с начала полномасштабной войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось.

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Дата публикации
Просмотры
609
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