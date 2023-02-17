В Беларуси снова продлили совместные с РФ военные учения

В Беларуси продлили еще на неделю совместные с Россией военные учения, которые непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля 2022 года.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

"Обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено по меньшей мере до 27 февраля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва — "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", — говорится в сообщении.

Белорусские полигоны / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

В мониторинговой группе отметили, что общее количество продление учений составляет 43 недели.

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 2 февраля, Беларусь объявила о завершении совместных лётно-тактических учений с Россией.

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