В Беларуси снова продлили совместные с РФ военные учения

Военные учения Вооруженных сил Беларуси и России уже длятся 43 недели.
В Беларуси продлили еще на неделю совместные с Россией военные учения, которые непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля 2022 года.
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
"Обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено по меньшей мере до 27 февраля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва — "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", — говорится в сообщении.
В мониторинговой группе отметили, что общее количество продление учений составляет 43 недели.
"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 2 февраля, Беларусь объявила о завершении совместных лётно-тактических учений с Россией.
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