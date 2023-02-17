У Білорусі знову подовжили спільні з РФ військові навчання

У Білорусі подовжили ще на тиждень спільні з Росією військові навчання, які безперервно тривають вже 43 тижні, з 29 квітня 2022 року.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі подовжено щонайменше до 27 лютого. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви - "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський", - йдеться у повідомленні.

Білоруські полігони / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

У моніторинговій групі зазначили, що загальна кількість подовжень навчання становить 43 тижні.

"ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, Білорусь оголосила про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією.

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