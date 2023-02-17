Подоляк рассказал, когда могут начаться переговоры с Кремлем

Война должна завершиться победой Украины.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Москвой могут начаться только тогда, когда агрессорка Россия выведет войска с территории Украины.
Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.
"Переговоры могут начаться, когда Россия выведет войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время перегруппировать силы и возобновить боевые действия в любой момент", — отметил Подоляк.
Он отмечает, что война должна закончиться победой Украины, а РФ обязана вывести свои войска. В противном случае, добавляет советник руководителя ОП, – это повод для возобновления боевых действий в любой момент.
Напомним, в Офисе президента отмечают, что готовы к разным сценариям того, что агрессорка Россия может совершить на годовщину вторжения в Украину. Руководитель ОП Андрей Ермак советует руководитель ОП Андрей Ермак.
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