Сеть российских шпионов потерпела крах: Путин пытается компенсировать потери — WP

Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с еще одной проблемой – последствиями кампании западных спецслужб против российской шпионской сети. В частности, конечной точкой стал арест в январе российского шпиона Артура Эллера.

Информацию об этом распространило The Washington Post.

"В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей", — пишет издание.

Примечательно, что после немецкого случая случились и другие – в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

"Эти шаги являются точными ударами по все еще находящимся в Европе российским агентам после массовой высылки более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств Москвы по всему континенту прошлого года", — говорится в сообщении.

В то же время американские и европейские чиновники по вопросам безопасности указывают, что у России до сих пор сохраняется значительный потенциал. Впрочем, ее шпионские агентства пострадали больше, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.

По информации издания, у России в разы упала способность совершать операции влияния в Европе. Речь идет, в частности, о поддержке контакта с информаторами или предоставлении Кремлю информации по ключевым вопросам.

"Если да, то это может пополнить список последствий, которые не смог предусмотреть президент России Владимир Путин – бывший офицер КГБ в Восточной Германии – когда отдавал приказ о вторжении в Украину", – отмечает издание.

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По словам директора Службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари, "мир для российских служб сейчас совсем другой".

Он отмечает, что благодаря кибершпионажу Россия пытаются компенсировать свои потери. Более того, пытается воспользоваться пересечением границ и потоками беженцев для ссылки новых шпионов и пополнения своих истощенных рядов, говорят чиновники. Однако Пелттари убежден, что новоприбывшие без защиты и преимуществ работы в российских посольствах.

Все попытки прощупать уязвимые места в координации работы служб безопасности на континенте безуспешны.

Напомним, что в странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Враг пытается повлиять на мнение общественности в свою пользу, а также помешать поставке западного оружия для нужд Украины.

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