Президент Чехії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що диктатор Росії Володимир Путін після президентських виборів у березні 2024 року прагнутиме досягти хоча б повного контролю над Донбасом.

Про це пише Czech Radio.

На його думку, війна в Україні не закінчиться швидко. Він зауважив, що Росія перевела економіку на військові рейки і здатна виробляти 150 танків та сотні тисяч боєприпасів на місяць.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано", - сказав політик.

На його думку, "взаємна втома від конфлікту", ймовірно, призведе до переговорів.

Петр Павел також не передбачає ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО.

"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - резюмував політик.

Нагадаємо, ЗСУ відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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