Президент Чехии дал неутешительный прогноз о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что диктатор России Владимир Путин после президентских выборов в марте 2024 будет стремиться достичь хотя бы полного контроля над Донбассом.

Об этом пишет Czech Radio.

По его мнению, война на Украине не закончится быстро. Он отметил, что Россия перевела экономику на военные рельсы и способна производить 150 танков и сотни тысяч боеприпасов в месяц.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", — сказал политик.

По его мнению, "взаимная усталость от конфликта", вероятно, приведет к переговорам.

Петр Павел также не предполагает вероятность распространения конфликта на территории стран НАТО.

"Пока Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к любому конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно, если Россия добьется каких-либо значительных успехов в Украине", — резюмировал политик.

Напомним, ВСУ отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.

Читайте также ведущие новости дня: