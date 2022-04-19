Рашизм тепер має свою офіційну сторінку у "Вікіпедії"

Рашизм тепер має свою офіційну сторінку у "Вікіпедії"

У всесвітньо-відомій онлайн-енциклопедії термін "рашизм" тлумачать, як російський фашизм.

Офіційна політична ідеологія владного режиму Російської федерації — ось, як тлимачать термін "рашизм" у "Вікіпедії".

Термін "рашизм" штучно утворений шляхом поєднання англійського слова Russia (тобто Росія, вимовляється: раша) із міжнародним словом "фашизм". При цьому обігрується співзвучність слів рашизм і расизм. Рашизм — це різновид тоталітарної, фашистської ідеології, симбіоз основних засад фашизму і сталінізму.

Він є обґрунтуванням варварської геополітики РФ, спрямованої на окупацію та анексію територій інших держав, часто-густо позначається штампом "збирання земель російських" і спирається на місцевий колабораціонізм та підтримку російської п'ятої колони.

У статті зазначено, що ідеологія країни-агресорки базується на ідеях імперіалізму, тоталітаризму, богообраності, старшості братнього народу та нетерпимості до культури інших народів. Головним символом рашизму у "Вікіпедії" зазначений знак "Z".

До речі, вже чимало людей відзначають його схожість із нацистською свастикою.

Своїм відродженням термін завдячує президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохарові Дудаєву, який основну рису росіянізму вбачав у територіальній експансії Росії на Кавказі, ця лінія сприйняття була продовжена Шамілем Басаєвим та Асланом Масхадовим.

Нагадаємо, очільник ГУР, генерал Кирило Буданов заявив, що Україна має шанс звільнити усі окуповані території, якщо союзники дадуть нам необхідне озброєння.

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