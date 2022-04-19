Рашизм теперь имеет свою официальную страницу в "Википедии"

Рашизм теперь имеет свою официальную страницу в "Википедии"

Во всемирно-известной онлайн-энциклопедии термин "рашизм" толкуют, как русский фашизм.

Официальная политическая идеология властного режима Российской федерации – вот, как толкуют термин "рашизм" в " Википедии ".

Термин "рашизм" искусственно образован путем сочетания английского слова Russia (т.е. Россия произносится: раша) с международным словом "фашизм". При этом обыгрывается созвучность слов рашизм и расизм. Рашизм — это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.

Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, сплошь и рядом обозначается штампом "собирания земель русских" и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны.

В статье отмечено, что идеология страны-агрессорки базируется на идеях империализма, тоталитаризма, богоизбранности, старшества братского народа и нетерпимости к культуре других народов. Главным символом рашизма в Википедии указан знак "Z".

Кстати, уже многие отмечают его сходство с нацистской свастикой.

Своим возрождением термин обязан президенту Чеченской Республики Ичкерию Джохару Дудаеву, который основную черту русского усматривал в территориальной экспансии России на Кавказе, эта линия восприятия была продолжена Шамилем Басаевым и Асланом Масхадовым.

Напомним, глава ГУР генерал Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет шанс освободить все оккупированные территории, если союзники дадут нам необходимое вооружение.

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