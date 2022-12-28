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Резніков назвав кількість викрадених окупантами українських дітей

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Резніков назвав кількість викрадених окупантами українських дітей

Фото: Дмитро Лубінець facebook

Міністр оборони заявив про порушення Росією Женевської конвенції під час депортації неповнолітніх.

Росіяни вивезли з окупованих ними територій України понад 13 тисяч українських дітей.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четверта Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "руского міра" інша — вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей російськими", — наголосив він у дописі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

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Дата публікації
Перегляди
292
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