Резніков назвав кількість викрадених окупантами українських дітей

Міністр оборони заявив про порушення Росією Женевської конвенції під час депортації неповнолітніх.

Росіяни вивезли з окупованих ними територій України понад 13 тисяч українських дітей.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четверта Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "руского міра" інша — вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей російськими", — наголосив він у дописі.

russia deported more than 13,000 children

The 4th Geneva Convention calls for the facilitation of renewing contact & meeting of family members

But the goal of the "russian world" is different—to kill millions of Ukrainians & to make their children russian#tribunal4russia

8/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

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