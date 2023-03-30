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Росіяни просунулись у Бахмуті: карти боїв ISW

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни просунулись у Бахмуті: карти боїв ISW

Фото: Associated Press

Війська РФ продовжували наступ у Бахмуті.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, а також його околицях.

Про це повідомили у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 та 29 березня, свідчать про просування військ окупанта у південній та південно-західній частинах Бахмута.

За даними російських ЗМП, бойовики ПВК "Вагнера" просунулися далі у південній частині Бахмута та посилюють наступ у самому місті. Наголошується, що скільки звичайні російські сили зміцнили позиції РФ на півночі та півдні для захисту від потенційних українських контратак.

Карти боїв ISW. / ©
Карти боїв ISW.
Карта боїв ISW. / ©
Карта боїв ISW.

Наагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає: якщо Бахмут паде, буде тиск як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. Глава держави певен, що поразка у битві за Бахмут буде радше більш політичною поразкою, ніж тактичною.

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Дата публікації
Перегляди
1109
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