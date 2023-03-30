Росіяни просунулись у Бахмуті: карти боїв ISW

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, а також його околицях.

Про це повідомили у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 та 29 березня, свідчать про просування військ окупанта у південній та південно-західній частинах Бахмута.

За даними російських ЗМП, бойовики ПВК "Вагнера" просунулися далі у південній частині Бахмута та посилюють наступ у самому місті. Наголошується, що скільки звичайні російські сили зміцнили позиції РФ на півночі та півдні для захисту від потенційних українських контратак.

Карти боїв ISW.

Карта боїв ISW.

Наагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає: якщо Бахмут паде, буде тиск як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. Глава держави певен, що поразка у битві за Бахмут буде радше більш політичною поразкою, ніж тактичною.

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