Россияне продвинулись в Бахмуте: карты боев ISW

Войска РФ продолжали наступление в Бахмуте.
Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, а также в его окрестностях.
Об этом сообщили в отчете ISW.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, свидетельствуют о продвижении войск оккупанта в южной и юго-западной частях Бахмута.
По данным российских ОМП, боевики ППК "Вагнера" продвинулись дальше в южной части Бахмута и усиливают наступление в самом городе. Отмечается, что обычные российские силы укрепили позиции РФ на севере и юге для защиты от потенциальных украинских контратак.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает: если Бахмут падет, будет давление как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. Глава государства уверен, что поражение в битве за Бахмут будет скорее политическим поражением, чем тактическим.
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