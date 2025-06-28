Російська армія поцілила "Інскандером-М" по Чугуєву

Іскандер

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Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по м. Чугуїв балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що правоохоронці зафіксували наслідки російських атак по Чугуєву.

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За даними слідства, 27 червня орієнтовно о 17:05 збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Під ударом опинилось цивільне підприємство: там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено приміщення. Постраждали троє чоловіків, які є працівниками цього підприємства: у двох з них травми, ще в одного — гострий шок.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни вдруге вдарили ракетами по місту Самар