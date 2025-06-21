Війська РФ масово вдарили по Кременчуку: на місто летіли дрони і "Кинджали" (мапа)

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Вночі проти 21 червня російські військові масовано атакували Кременчук в Полтавській області дронами та ракетами. Зокрема, “Кинджалами”.

Про це повідомили Повітряні сили, місцеві медіа та моніторингові канали.

Зауважимо, що в Полтавській області тривога тривала сім годин - від 21:16 20 червня до 04:16 21 червня. Спочатку військові попереджали про загрозу безпілотників у напрямку міста. Втім, після опівночі армія РФ запустила ще й ракети. Повідомлялося, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря. За даними моніторингів, армія РФ застосувала крилаті ракети “Калібр”.

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Зокрема, після з МіГів росіяни запустили гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”. Зауважимо, що повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ тривала майже годину.

Мапа повітряного нальоту

OSINT-спостерігачі у Телеграм-каналі monitorwar опублікували мапу російського обстрілу цієї ночі. З неї видно, що Кременчук масовано атакували "Shahed-136", аеробалістичні ракети 9-С-7760 "Кинджал" та крилаті ракети 3М14 "Калібр"/Р-500 "Іскандер-К".

Атака РФ вночі проти 21 червня. Мапа monitorwar.

Зауважимо, за інформацією місцевих медіа, у Кременчуці сталося близько 50 потужних вибухів. Над містом здійнялися великі клубки диму.

Деталі від влади

Очільник ОВА Володимир Когут повідомив, що російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавську область. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

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“У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях”, - наголосив чиновник.

З його слів, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО, але без “прильотів” не минулося.

Дата публікації 20:02, 20.06.25 Кількість переглядів 2 Що робити з нашестю "Шахедів"? Суми в небезпеці? Розбір від Михайла Самуся