Российская армия попала "Инскандером-М" по Чугуеву

Искандер

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Предварительно установлено, что русская армия ударила по г. Чугуев баллистической ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в сообщении в социальных сетях.

Напомним, что правоохранители зафиксировали последствия российских атак по Чугуеву.

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По данным следствия, 27 июня ориентировочно в 17:05 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Под ударом оказалось гражданское предприятие: там разгорелся масштабный пожар, повреждено помещение. Пострадали трое мужчин, являющихся работниками этого предприятия: у двух из них травмы, еще у одного острый шок.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне вторично ударили ракетами по городу Самар.