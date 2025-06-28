Астрологический прогноз на 28 июня

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые начинания, но поскольку он выпадает на субботу, то, скорее всего, речь пойдет о решении бытовых вопросов.

Символ дня: Древо познания.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый – символизирует спокойствие и безопасность.

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: хирургическое вмешательство может быть опасным, поэтому проводить его можно только в случае крайней необходимости.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и калорийных продуктов, заменив их овощами и фруктами.

Стрижка дня: под запретом любые манипуляции с волосами.

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Дачные работы дня: растениям нужен полив и внекорневая подкормка.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную как на самого человека, так и на его жилье.

Сны дня: сны нынешней ночи могут предостерегать от опасности – нужно тщательно их проанализировать.

Табу дня: от общения с малознакомыми и незнакомыми людьми нужно отказаться.

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Цитата дня: «Мы даже не просим счастья, только немного меньше боли» (Чарльз Буковски).

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