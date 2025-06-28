Астрологічний прогноз на 28 червня

Дерево / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі кохання? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними обіцяють бути будь-які починання, але оскільки день випадає на суботу, то, найімовірніше, йтиметься про вирішення побутових питань.

Символ дня: дерево пізнання.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений — символізує спокій та безпеку.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

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За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хірургічне втручання може бути небезпечним, тому проводити його можна лише у разі нагальної потреби.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м’яса та калорійних продуктів, замінивши їх овочами та фруктами.

Стрижка дня: під забороною будь-які маніпуляції із волоссям.

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Дачні роботи дня: рослинам потрібні поливання і позакореневе підживлення.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене як на саму людину, так і на її житло.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть застерігати від небезпеки — потрібно їх ретельно проаналізувати.

Табу дня: від спілкування з малознайомими та незнайомими людьми треба відмовитися.

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Цитата дня: «Ми навіть не просимо щастя, тільки трохи менше від болю» (Чарльз Буковськи).

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