Російські війська вдарили по Кременчуку: який вигляд має місто (фото)

Атака на Кременчук 21 червня

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Вночі 21 червня Кременчук знову перебував під масованою атакою росіян. Ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики.

Про це повідомляє мер Кременчука Віталій Малецький.

Наслідки уточнюються, деталі оприлюднить Полтавська ОВА.

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Зупинка “Крейдмаш” після атаки

Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів містян.

Центр Кременчука після атаки

Крім того, після атаки БпЛА фіксують небезпечні “знахідки” — уламки дронів. Пам’ятайте, що наближатися до них у жодному разі не можна!

Уламок після атаки на Кременчук

“У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості”, — зазначив раніше голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Що робити постраждалим

Телефонуйте на єдину міську гарячу лінію за номером 15-63.

Повідомте про характер і місце пошкоджень.

З вами зв’яжуться представники спеціальної міської комісії — вони зафіксують усі пошкодження для подальшого розв’язання питань щодо допомоги та відшкодування.

“Незважаючи ні на що, наша громада тримає стрій! Допомагаємо ЗСУ, забезпечуємо роботу критичної інфраструктури міста. Не панікуємо. Разом продовжуємо працювати на Перемогу!”, — закликав мер міста.

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Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 червня атакували Кременчук крилатими ракетами. Вони були випущені з акваторії Чорного моря, та через Миколаївщину і Кіровоградщина прямували в сторону Кременчука.

«Ракети продовжують рух на Кіровоградщині в напрямку м.Кременчук (Полтавщина)», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети «Калібр».